"Четыре города под ударом": Климкин рассказал о планах Кремля

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что существует высокий риск дестабилизации на юге Украины, которая нужна президенту РФ Владимиру Путину, чтобы взять под российский контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.
Об этом политик сообщил в интервью одному из украинских телеканалов.
Климкин высказал мнение, что Кремль готовится к "полногибридному раскачиванию ситуации" в южных областях Украины для объединения их с ОРДЛО. Под ударом, по словам Климкина, находятся Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье.
"Не знаю, как Днепр, там есть определенные сложности для них. А вот по этим регионам будет последовательный удар. Второй момент - это возможность всех сухопутных коридоров", - отметил экс-министр.
По его словам, речь идет о "коридорах" не только на Крым, а и на Приднестровье а также Молдову.
Кроме этого , Климкин предположил, что существует угроза попытки Путина объединить Беларусь с проектом "Новороссия".
Напомним, экс-глава МИД Украины Павел Климкин говорит, что заявления спикера Госдумы РФ о выходе украинских областей из состава страны, паспортизация Донбасса, заявление боевиков о создании границы по всей Донецкой области - это все звенья одной цепочки.