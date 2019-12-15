Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Вселенский патриарх посетит Украину
Вселенский патриарх посетит Украину
"Четыре города под ударом": Климкин рассказал о планах Кремля
"Четыре города под ударом": Климкин рассказал о планах Кремля
Динамо победило Десну и вернулось на второе место
Динамо победило Десну и вернулось на второе место
"Он у меня не публичный": Юлия Панкова рассказала, почему скрывает своего мужа (Видео)
Ведущая "Ревизора" объяснила, почему скрывает мужа

"Четыре города под ударом": Климкин рассказал о планах Кремля

"Четыре города под ударом": Климкин рассказал о планах Кремля
17:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Павел Климкин говорит, что Кремль попробует объединить оккупированный Донбасс с югом Украины.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что существует высокий риск дестабилизации на юге Украины, которая нужна президенту РФ Владимиру Путину, чтобы взять под российский контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.

Об этом политик сообщил в интервью одному из украинских телеканалов. 

Климкин высказал мнение, что Кремль готовится к "полногибридному раскачиванию ситуации" в южных областях Украины для объединения их с ОРДЛО. Под ударом, по словам Климкина, находятся Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье.

Климкин: Путин не отказался от планов разделить Украину

"Не знаю, как Днепр, там есть определенные сложности для них. А вот по этим регионам будет последовательный удар. Второй момент - это возможность всех сухопутных коридоров", - отметил экс-министр.

По его словам, речь идет о "коридорах" не только на Крым, а и на Приднестровье а также Молдову.

Кроме этого , Климкин предположил, что существует угроза попытки Путина объединить Беларусь с проектом "Новороссия". 

Напомним, экс-глава МИД Украины Павел Климкин говорит, что заявления спикера Госдумы РФ о выходе украинских областей из состава страны, паспортизация Донбасса, заявление боевиков о создании границы по всей Донецкой области - это все звенья одной цепочки. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Херсон, Донбасс, Владимир Путин, Оккупация, Павел Климкин, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
04 Витренко назвал причину подорожания газа
05 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прикрывал побратима: в нацгвардии назвали имя погибшего на Донбассе бойца
В нацгвардии назвали имя погибшего на Донбассе бойца
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку
Как выбрать новогоднюю елку
Умерла Анна Карина - легенда французского кино
Умерла Анна Карина - легенда французского кино
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь