Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе

Постоянное перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в интервью УНИАН.
Он отметил, что на нормандской встрече стороны договорились о ряде решений. Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей.
"Трехсторонняя контактная группа уполномочена лидерами обеспечить это техническое решение – сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, потом, конечно, ОБСЕ дается время, хотя бы сутки, на подготовку, затем подается согласованная дата. Мы планировали где-то ближе к 24-му числу. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать", – отметил Пристайко.
Он напомнил, что до конца года также должен пройти обмен удерживаемыми лицами с оккупированным Донбассом. Пристайко подчеркнул, что в вопросе согласования списков никакой гарантии от российской стороны нет.
"Если первый обмен, который состоялся гладко, – это были просто те, кто находился в российских тюрьмах, и их обменяли на тех, кто находился на украинской территории, то здесь немножко сложнее. Сейчас мы говорим о тех, кто находится на территории Крыма, территории России и за пределами линии соприкосновения. Они условно разделены на три категории", – сказал Пристайко.
Он подчеркнул, что есть люди, которые не вошли в списки, и есть фамилии нескольких сотен людей, пропавших без вести.
"То есть, их родные считают, что они все еще живы, и их просто надо включить в эти списки", – добавил глава МИД.
По его словам, представители Международного комитета Красного Креста должны приехать на оккупированные территории Донбасса и выяснить судьбу около 500 человек, которые считаются пропавшими без вести.
"Пока миссия Красного Креста не прибудет в ту сторону, не проверит и не докажет, живы ли эти люди или нет, до сих пор у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли", – резюмировал Пристайко.