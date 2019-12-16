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Понедельник, 16.12.2019
Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе
Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе
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Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе

Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе
10:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Новое перемирие на Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.

Постоянное перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в интервью УНИАН.

Он отметил, что на нормандской встрече стороны договорились о ряде решений. Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей.

"Трехсторонняя контактная группа уполномочена лидерами обеспечить это техническое решение – сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, потом, конечно, ОБСЕ дается время, хотя бы сутки, на подготовку, затем подается согласованная дата. Мы планировали где-то ближе к 24-му числу. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать", – отметил Пристайко.

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Он напомнил, что до конца года также должен пройти обмен удерживаемыми лицами с оккупированным Донбассом. Пристайко подчеркнул, что в вопросе согласования списков никакой гарантии от российской стороны нет.

"Если первый обмен, который состоялся гладко, – это были просто те, кто находился в российских тюрьмах, и их обменяли на тех, кто находился на украинской территории, то здесь немножко сложнее. Сейчас мы говорим о тех, кто находится на территории Крыма, территории России и за пределами линии соприкосновения. Они условно разделены на три категории", – сказал Пристайко.

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Он подчеркнул, что есть люди, которые не вошли в списки, и есть фамилии нескольких сотен людей, пропавших без вести.

"То есть, их родные считают, что они все еще живы, и их просто надо включить в эти списки", – добавил глава МИД.

По его словам, представители Международного комитета Красного Креста должны приехать на оккупированные территории Донбасса и выяснить судьбу около 500 человек, которые считаются пропавшими без вести.

"Пока миссия Красного Креста не прибудет в ту сторону, не проверит и не докажет, живы ли эти люди или нет, до сих пор у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли", – резюмировал Пристайко.

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ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, Перемирие, Вадим Пристайко, ООС.
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