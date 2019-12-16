Нападение на нардепа от "Слуги народа": полиция открыла дело

Новости Украины:В "Слуге народа" призывают правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко.

В партии "Слуга народа" расценивают избиение депутата от одноименной фракции Михаила Ананченко как противодействие "старой системы" на реализуемые политсилой изменения, а также призывают правоохранителей должным образом отреагировать на нападение.

"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем - настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х", - говорится в обнародованном на странице "Слуги народа" в соцсети Фейсбук в понедельник утром сообщении.

В партии предположили, что организаторы нападения "надеются, что смогут снова грабить страну, если мы отступим".

"Но мы не сдадимся. Будем бороться за лучшее будущее для Украины, и воплощать программу изменений, которую поддержали наши избиратели", - подчеркнули в "Слуге народа".

"Призываем правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение нашего коллеги Михаила Ананченко. Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно строго наказываться, независимо от того - это депутат или активист", - подчеркивают в партии.

Как сообщалось, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко сообщил, что в воскресенье вечером двое неизвестных совершили разбойное нападение на него возле подъезда его дома, он связывает нападение с его политической деятельностью.

"Сегодня, возвращаясь домой, в родном городе Сумы, меня возле подъезда напали двое мужчин в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", - написал Ананченко на своей странице в Фейсбуке.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook сообщила, что из-за нападения на нардепа открыто дело. "По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начато комплекс неотложных следственно розыскных мероприятий", - сказано в сообщении.