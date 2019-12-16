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Конкурсная комиссия избрала нового председателя НАПК

Конкурсная комиссия избрала нового председателя НАПК
10:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Конкурсная комиссия избрала прокурора Александра Новикова на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции определила победителем прокурора Департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

"После интенсивных обсуждений мы можем вам сейчас открыть результаты и назвать имя кандидата, которого поддерживает комиссия – это кандидат Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего отвечает критериям, которые прописаны в законы о предотвращении коррупции", - сказал член комиссии, эксперт Совета Европы по вопросам антикоррупции Тилман Хоппе в ходе финального заседания по отбору кандидатов.

По его словам, 6 декабря комиссия отобрала короткий список из 8 кандидатов, которые были приглашены на собеседования. Члены комиссии проанализировали всю имеющуюся информацию обо всех кандидатах, а именно - резюме, декларацию, мотивационное письмо, тестирование общих навыков, психологическое тестирование, стратегическое видение развития НАПК, также ответы на вопросы, которые направлялись, результаты отчетов о специальной проверке.

Решение комиссии было единогласным. Далее кандидатура Новикова будет направлена в Кабинет министров Украины.

На данный момент Новиков - прокурор Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Одно из его громких дел в суде - о возможной подделке результатов внешнего независимого оценивания.

В 2015 году он был претендентом на должность Председателя / первого заместителя Председателя САП. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов заместителем Холодницкого.

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Напомним, 18 октября вступил в силу закон, предусматривающий перезагрузки НАПК, в частности смене руководства и переход на единоличное управление Агентством вместо коллегиального.

28 октября Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии, куда вошли три представителя международных организаций и три от правительства.

25 ноября Комиссия по отбору председателя НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса, а 6 декабря объявила краткий перечень претендентов.

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Коррупция, Александр Новиков, НАПК, Тилман Хоппе.
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