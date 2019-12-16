Путин и Меркель обговорили транзит газа через Украину

Новости Украины:Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель поставки газа в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Двое лидеров обсуждали возможность сохранения транзита российского газа через Украину в 2020 году.

Газовый транзит Украиной обсуждался в контексте завершения контракта 31 декабря 2019 года и строительства "Северного потока-2". Об этом говорится на сайте президента России.

По данным пресс-службы, лидерами РФ и Германии “дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в „нормандском формате“, на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины” .

Напомним, последний раз о газе стороны говорили в рамках нормандского саммита. Этот вопрос обсуждали только во время украинско-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. На ней также присутствовали представители "Газпрома" и "Нафтогаза". По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, стороны договорились дальше договариваться.

Зеленский, со своей стороны, заявил, что существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Говорится о контракте на транзит газа не на один год, а на определенное количество лет. Хотя на сколько, неизвестно. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10-ти. По мнению украинского президента, Россия и Украина "что-то найдут посередине". Предыдущий контракт истекает 31 декабря 2019 года.

Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену по транзиту газа.