Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Рынок земли: аграрии перекроют автомагистрали (список)
Рынок земли: аграрии перекроют автомагистрали (список)
"Розовая" зима в Украине: стоит ли аграриям опасаться гибели посевов озимых
"Розовая" зима в Украине: стоит ли аграриям опасаться гибели посевов озимых
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Кукла из 80-х: Кэти Перри показала свой новый образ (Фото)
Кукла из 80-х: Кэти Перри показала свой новый образ (Фото)

МИД напоминает о недопустимости контактов иностранных политиков с представителями ОРДЛО

МИД напоминает о недопустимости контактов иностранных политиков с представителями ОРДЛО
16:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Киев не считает допустимым участие представителей т.н. "ЛДНР" в саммите "нормандского формата".

Министерство иностранных дел Украины осуждает попытки каких-либо контактов иностранных политиков с представителями "Л/ДНР" и считают подобные действия такими, которые направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета Украины.

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с т.н. республиками со временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны и - направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко.

Она подчеркнула, что формула установления мира в Украине - вывод Россией своих войск и восстановления Украиной контроля над государственной границей.

МИД: США согласовали нового посла Украины

"Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - сказано в сообщении.

В МИД не исключают возобновления железнодорожного сообщения с ОРДЛО

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация о том, что глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявила, что боевики должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе. Он поучаствовал во встрече в столице Беларуси Минске с представителями ОРДЛО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Донбасс, ОРДЛО, Екатерина Зеленко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать
04 Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
05 Маникюр 2020: потрясающие варианты зимнего дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин и Меркель обговорили транзит газа через Украину
Путин и Меркель обговорили транзит газа через Украину
Кабмин ищет нового главу НСЗУ
Кабмин ищет нового главу НСЗУ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.12. – 15.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Концерт Ирины Федишин в Шепетовке завершился ДТП (Фото)
Концерт Ирины Федишин в Шепетовке завершился ДТП (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь