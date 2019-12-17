Скачать
Вторник, 17.12.2019
Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Малюська опроверг слухи о своей отставке
Малюська опроверг слухи о своей отставке
Палкин: Для нас Лига чемпионов продолжается
Палкин: Для нас Лига чемпионов продолжается
17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
17 декабря - приметы и обряды в Варварин день

Трамп объяснил поездку Джулиани в Украину

Трамп объяснил поездку Джулиани в Украину
07:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент США Дональд Трамп стал на защиту поездки своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украине, заявив о его любви к Штатам.

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту поездки своего адвоката Руди Джулиани в Украину, заявив, что он сделал это из любви к стране, сообщают американские СМИ.

"Он великий человек, который любит нашу страну, и он делает это из любви, поверьте мне. Он делает это из любви", - сказал Трамп журналистам.

Отвечая на вопрос, что сообщил ему Джулиани в ходе визита в Белый дом в пятницу, президент сказал: "Не слишком много".

Он также назвал своего адвоката великим "борцом с преступностью".

"Он знает, что делает", - добавил Трамп.

Личный адвокат президента отправился в Украину в начале декабря, чтобы встретиться с нынешними и бывшими украинскими чиновниками в поисках информации, которая может помочь президенту в рамках процедуры импичмента и нанести ущерб политическим соперникам Трампа, в том числе кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену.

Поездка Джулиани в Украину: адвоката Трампа пригласили в Конгресс

После своей поездки Джулиани заявил, что намерен поделиться своими выводами с генеральным прокурором США Уильямом Барром и республиканцами Конгресса. По его словам, у него есть доказательства неправомерного поведения Байдена и администрации бывшего президента США Барака Обамы.

"Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", - написал Джулиани в своем твиттере.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Белый дом, Дональд Трамп, Руди Джулиани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
02 "Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
03 Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак
04 "Нормандский саммит": Кулеба и замгоссекретаря Госдепа согласовали дальнейшие шаги
05 Замглавы фракции "Слуга народа" о рынке земли: Решение будет принято на всеукраинском референдуме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мне работа нравится&quot;: Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке
Трамп: США очень внимательно следят за КНДР
Трамп: США очень внимательно следят за КНДР
Ситуация на Донбассе: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен
ООС: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен
Детские фотографии известных людей (Фото)
Детские фотографии известных людей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь