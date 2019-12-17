Скачать
Вторник, 17.12.2019
В Баку проходит встреча Зеленского и Алиева: фото
В Баку проходит встреча Зеленского и Алиева: фото
Будет солнечно и сухо: в Украину идет потепление до +13
Будет солнечно и сухо: в Украину идет потепление до +13
Палкин: Для нас Лига чемпионов продолжается
Палкин: Для нас Лига чемпионов продолжается
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря

Джулиани признался, что хотел устранить Йованович с должности посла

Джулиани признался, что хотел устранить Йованович с должности посла
10:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что бывший посол Штатов в Украине Мари Йованович мешала ему получить компромат на оппонента Трампа Джо Байдена.

Бывший адвокат президента США Руди Джулиани признался, что посол США в Украине Мари Йованович была "препятствием" для него, чтобы достать компромат на соперника Трампа Джо Байдена, и поэтому считал своей задачей устранить её с должности.

Об этом говорится в развернутом материале американского издания The New Yorker, которое описывает расследование Джулиани в Украине и его разговора с бывшим генпрокурором Юрием Луценко.

"Я считал, что Йованович нужно было устранить. Она усложнила бы расследование (против семьи Байденов – ред.) любому",- приводит автор слова бывшего адвоката Трампа.

Напомним: в начале этого месяца экс-адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани совершил поездку в Венгрию и Украину, где провел ряд встреч с рядом бывших украинских чиновников, в том числе Юрием Луценко, который выехал из Украины в Великобританию. В связи с этим он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.

Трамп объяснил поездку Джулиани в Украину

Сам же Джулиани сейчас является фигурантом дела, которое рассматривается прокуратурой Нью-Йорка. Кроме того, он является одной из ключевых фигур расследования импичмента президента — его называют куратором неофициального канала влияния Трампа на украинском направлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Джо Байден, Рудольф Джулиани, Мари Йованович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
02 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
03 Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
04 Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак
05 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 16 декабря: нападение на &quot;слугу народа&quot; и увольнение Марины Порошенко
Итоги дня 16 декабря: Избиение депутата и увольнение Порошенко
&quot;Сделать, как в Европе&quot;: Кабмин намерен побороть &quot;зарплатное рабство&quot; в Украине
Кабмин намерен побороть "зарплатное рабство"
В центре Киева проходят сразу четыре акции протеста: усилены меры безопасности
Под Верховной Радой проходит митинг против продажи земли
В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля
В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь