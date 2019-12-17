Джулиани признался, что хотел устранить Йованович с должности посла

Новости Украины:Адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что бывший посол Штатов в Украине Мари Йованович мешала ему получить компромат на оппонента Трампа Джо Байдена.

Бывший адвокат президента США Руди Джулиани признался, что посол США в Украине Мари Йованович была "препятствием" для него, чтобы достать компромат на соперника Трампа Джо Байдена, и поэтому считал своей задачей устранить её с должности.

Об этом говорится в развернутом материале американского издания The New Yorker, которое описывает расследование Джулиани в Украине и его разговора с бывшим генпрокурором Юрием Луценко.

"Я считал, что Йованович нужно было устранить. Она усложнила бы расследование (против семьи Байденов – ред.) любому",- приводит автор слова бывшего адвоката Трампа.

Напомним: в начале этого месяца экс-адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани совершил поездку в Венгрию и Украину, где провел ряд встреч с рядом бывших украинских чиновников, в том числе Юрием Луценко, который выехал из Украины в Великобританию. В связи с этим он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.

Сам же Джулиани сейчас является фигурантом дела, которое рассматривается прокуратурой Нью-Йорка. Кроме того, он является одной из ключевых фигур расследования импичмента президента — его называют куратором неофициального канала влияния Трампа на украинском направлении.