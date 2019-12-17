Скачать
Вторник, 17.12.2019
Встреча в Баку: о чем договорились Зеленский и Алиев
Встреча в Баку: о чем договорились Зеленский и Алиев
Киев инициирует расширение санкций против России
Киев инициирует расширение санкций против России
"Шокирую мир": Редкач рассказал о мотивации на бой с Гарсией
"Шокирую мир": Редкач рассказал о мотивации на бой с Гарсией
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря

В Минюсте заявили о "конце эпохи рейдерства"

В Минюсте заявили о "конце эпохи рейдерства"
11:03 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине уже не действуют рейдерские группы, хотя иногда встречаются единичные случаи рейдерства.

Министр юстиции Денис Малюська объявил об окончании эпохи рейдерства в Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

 "О системном рейдерстве, что я имел в виду. В Украине сейчас нет активно работающих групп или компаний, которые зарабатывают свои деньги на том, что они рейдеруют бизнес или граждан, владельцев крупных объектов недвижимости. Это прекращено. Бывают единичные случаи когда кто-то, где-то на каком-то мелком объекте ... разовый случай. Это все еще происходит. Мы не можем сказать, что полностью прекращено рейдерство в стране. Но эпоха рейдерства закончилась, это однозначно", заявил министр.

Со своей стороны министр пообещал "теплый прием" рейдерам в пенитенциарных учреждениях.

Малюська анонсировал создание нового суда

“Мы отключили от реестров 368 государственных регистраторов, в которых было сконцентрировано больше всего незаконных действий, ошибок, которые приводили к рейдерству”, - сообщил Малюська.

Также министр добавил, что будет создан фонд по возмещению результате таких действий.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за последние полгода не было зафиксировано случаев рейдерства, хотя ранее такие факты были.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минюст, рейдеры, Денис Малюська, Рейдерские группы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
02 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
03 Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
04 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
05 Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
Украинцев предупредили о росте налогов: сколько будут платить ФЛП
Рост налогов: сколько в 2020-м будут платить ФЛП
В центре Киева проходят сразу четыре акции протеста: усилены меры безопасности
Под Верховной Радой проходит митинг против продажи земли
В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля
В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь