В Минюсте заявили о "конце эпохи рейдерства"

Новости Украины:Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине уже не действуют рейдерские группы, хотя иногда встречаются единичные случаи рейдерства.

Министр юстиции Денис Малюська объявил об окончании эпохи рейдерства в Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"О системном рейдерстве, что я имел в виду. В Украине сейчас нет активно работающих групп или компаний, которые зарабатывают свои деньги на том, что они рейдеруют бизнес или граждан, владельцев крупных объектов недвижимости. Это прекращено. Бывают единичные случаи когда кто-то, где-то на каком-то мелком объекте ... разовый случай. Это все еще происходит. Мы не можем сказать, что полностью прекращено рейдерство в стране. Но эпоха рейдерства закончилась, это однозначно", заявил министр.

Со своей стороны министр пообещал "теплый прием" рейдерам в пенитенциарных учреждениях.

“Мы отключили от реестров 368 государственных регистраторов, в которых было сконцентрировано больше всего незаконных действий, ошибок, которые приводили к рейдерству”, - сообщил Малюська.

Также министр добавил, что будет создан фонд по возмещению результате таких действий.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за последние полгода не было зафиксировано случаев рейдерства, хотя ранее такие факты были.