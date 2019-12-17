Киев инициирует расширение санкций против России

Новости Украины:Правительство Украины предложит ввести санкции к предприятиям на оккупированных территориях, сотрудничающим с ОПК РФ.

Кабинет министров намерен в месячный срок внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения о персональных экономических и других санкциях к юридическим лицам, поставляющим материалы, оборудование и услуги предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ, расположенным на временно оккупированных территориях Украины.

Соответствующее постановление №1237-р от 27 ноября 2019 года обнародовано на "Урядовом портале".

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, приведшей к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан… одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения о применении на три года персональных специальных экономических и других мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставкам материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенным на временно оккупированной территории Украины, по перечню согласно приложению", – говорится в документе.

При этом сам перечень не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования.

Как сообщалось, одновременно, Кабмин принял постановление №1236-р о намерении в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ, перечень которых также не опубликован и предназначен для служебного пользования.