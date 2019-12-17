Скачать
Вторник, 17.12.2019
Встреча в Баку: о чем договорились Зеленский и Алиев
Встреча в Баку: о чем договорились Зеленский и Алиев
Киев инициирует расширение санкций против России
Киев инициирует расширение санкций против России
"Шокирую мир": Редкач рассказал о мотивации на бой с Гарсией
"Шокирую мир": Редкач рассказал о мотивации на бой с Гарсией
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря

Киев инициирует расширение санкций против России

Киев инициирует расширение санкций против России
12:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Правительство Украины предложит ввести санкции к предприятиям на оккупированных территориях, сотрудничающим с ОПК РФ.

Кабинет министров намерен в месячный срок внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения о персональных экономических и других санкциях к юридическим лицам, поставляющим материалы, оборудование и услуги предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ, расположенным на временно оккупированных территориях Украины.

Соответствующее постановление №1237-р от 27 ноября 2019 года обнародовано на "Урядовом портале".

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, приведшей к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан… одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения о применении на три года персональных специальных экономических и других мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставкам материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенным на временно оккупированной территории Украины, по перечню согласно приложению", – говорится в документе.

"Адские санкции": в США обсудят "Закон о защите безопасности от агрессии Кремля"

При этом сам перечень не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования.

Как сообщалось, одновременно, Кабмин принял постановление №1236-р о намерении в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ, перечень которых также не опубликован и предназначен для служебного пользования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Санкции, Кабмин, СНБО, Санкции против России, ОПК РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
02 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
03 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
04 Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
05 Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
Украинцев предупредили о росте налогов: сколько будут платить ФЛП
Рост налогов: сколько в 2020-м будут платить ФЛП
Под Радой произошли столкновения: полицейских облили зеленкой
Под Радой произошли стычки протестующих с полицией
В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля
В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь