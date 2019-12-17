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Законопроект о сокращении депутатов Рады: КСУ дал оценку

Законопроект о сокращении депутатов Рады: КСУ дал оценку
13:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:КСУ дал положительные заключения по законопроекту о внесении изменений в Конституцию по поводу сокращения депутатов Рады.

Конституционный суд признал конституционным законопроект изменений в Основной Закон об уменьшении количества народных депутатов.

Об этом УНИАН сообщил источник в Конституционном суде.

"Конституционный суд указал на противоречия с другими нормами Конституции относительно непрерывности власти, однако в целом заключение по данному законопроекту положительное", - сказал источник.

Как сообщалось ранее, 3 сентября парламент направил в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" (№1017).

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Законопроектом предлагается в статье 76 Основного Закона предусмотреть, что конституционный состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов (сейчас - 450 парламентариев), которые избираются сроком на пять лет.

В статью 77 вносится норма о том, что народные депутаты избираются по пропорциональной избирательной системе.

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Верховная Рада просила КС дать заключение о соответствии положений законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции.

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Верховная Рада, Законопроект, Конституция, КСУ.
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