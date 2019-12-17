Депутаты заблокировали президиум Рады: Разумков досрочно закрыл заседание

Новости Украины:Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее заседание Рады и объявил о внеочередном заседании аграрного комитета.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента во вторник и анонсировал проведение внеочередного заседания аграрного комитета.

"Прошу председателя и членов комитета собраться… На это заседание приглашаются первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады, приглашаются руководство фракций, главы или сопредседатели без дополнительных коллег… Это организационный вопрос. В связи с этим я предлагаю закрыть утреннее заседание Верховной Рады досрочно – на полчаса раньше", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что на внеочередном заседании аграрного комитета будут рассмотрены организационные вопросы.

Спикер напомнил, что вечернее пленарное заседание начнется в 16.00.

Как сообщалось, фракция "Батькивщина" после перерыва во время утреннего пленарного заседания заблокировала президиум в зале Верховной Рады.

Более 10 депутатов выстроились за президиумом и не пропускали председателя ВР Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука к рабочим местам. Среди депутатов, которые блокирували президиум, - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Разумков и Стефанчук вошли в сессионный зал и разговаривали с депутатами от "Батькивщины" в президиуме.

В это время на Банковой, а также в 10 областях Украины, "против продажи земли иностранцам и олигархам" митингуют аграрии.

Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект меняет редакцию ст.130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства. Ограничения по концентрации земли были установлены на уровне 35% в пределах ОТГ, 8% в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства.

В законопроекте прописан переходный период - до 1 января 2024 года - во время которого юрлица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Президент Владимир Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Это собираются прописать в законопроекте ко второму чтению.