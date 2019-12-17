Убийство сына депутата Соболева: следствие установило организатора

Новости Украины:В организации покушения на киевского депутата, при исполнении которого погиб его 3-летний сын, подозревается 25-летний уроженец РФ.

Причастным к организации заказного убийства местного депутата в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний мальчик, следствие считает 25-летнего уроженца РФ, сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области… Мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 тыс, на что последний согласился", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресах проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления он оказывал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

Исполнитель привлек соучастника, самостоятельно определил для совершения убийства площадку у ресторана в центре Киева, где регулярно появлялся потерпевший и вечером 1 декабря, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

"На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч.2 ст.15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 1 декабря неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался в машине "скорой помощи".

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева. Один из них родом из западной Украины, другой - из центральной.

Правоохранители рассматривают в качестве основных версий совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственную и профессиональную деятельность Соболева.

На момент преступления в машине, кроме погибшего ребенка, находился сам депутат, его супруга и ещё одна женщина - член семьи.

2 декабря полиция Киева сообщила о подозрении двоим задержанным по пп.2, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 4 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога.