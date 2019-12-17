В "Слуге народа" отметили "конкурентное преимущество" земельной реформы

Новости Украины:Депутат Потураев назвал преимущества запуска земельного рынка в Украине.

Наличие на земельном рынке Украины крупных, средних и малых землевладельцев является его уникальным конкурентным преимуществом, которое парламент вместе с командой Президента Зеленского и правительством хочет сохранить.

Об этом заявил член фракции "Слуга народа" народный депутат Никита Потураев в ходе открытого пресс-марафона в Укринформе на тему "Земельная реформа: какой она будет", сообщает корреспондент агентства.

"В Украине уже сложился земельный рынок, на котором есть и большие, и средние, и маленькие землевладельцы. Это уникальное конкурентное преимущество. Конечно, что мы в парламенте, так же, как и команда Президента, так же как правительство, хотим сохранить это уникальное конкурентное преимущество, потому что когда у тебя есть все типы производителей - есть частные фермеры, есть кооперативы, есть большие корпорации, это твое преимущество на глобальном рынке - ты можешь гибко реагировать на все вызовы", - сказал Потураев.

В то же время он констатировал, что в Украине есть и перекосы. В частности, народный депутат напомнил, что только 8% земель в нашей стране заняты под огородничество и ягодоводство.

"Это позор для Украины. Марокко, к примеру, в котором две трети территории - ред.) - пустыня, это огород Европы. А у нас все под кукурузой, подсолнечником, рапсом и соей. Это ненормально. А сдерживает это то, что только владельцы вкладывают в сад, огород, парник и тому подобное, потому что там возврат инвестиций совсем другой. Это же не подсолнух, который ты посеял и завтра ты миллионер", - отметил Потураев.