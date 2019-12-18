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Среда, 18.12.2019
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Макрон и Путин обсудили транзит российского газа через Украину

Макрон и Путин обсудили транзит российского газа через Украину
03:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины:С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

17 декабря состоялся телефонный разговор между президентами Франции и Российской Федерации, в ходе которого Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через территорию Украины в страны ЕС.

Пресс-служба Кремля подчеркивает, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер". Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - говорится в сообщении.

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Кроме того, главами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины, отмечают в Кремле.

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Все по теме:

Газ, Украина, Франция, Россия, Владимир Путин, Транзит российского газа, Эммануэль Макрон.
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