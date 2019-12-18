Тернопольский облсовет проведет заседание под стенами Верховной Рады

Новости Украины:Как сообщили в облсовете, причиной такого решения является категорическое "несогласие с попытками введения в Украине рынка земли".

Шестое пленарное заседание 12-й сессии Тернопольского областного совета будет выездным и состоится в среду, 18 декабря, в 10:00 под стенами Верховной Рады Украины.

Соответствующее распоряжение подписал глава регионального представительского органа Виктор Овчарук, сообщает пресс-служба Тернопольского областного совета.

Отмечается, что причиной такого решения является категорическое "несогласие с попытками введения в Украине рынка земли", а именно разрешение на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"Учитывая отсутствие технической возможности голосования при помощи электронной системы "Виче", в соответствии с подпунктом 24.4 пункта 24 регламента Тернопольского областного совета шестого созыва, счетной комиссии Тернопольского областного совета (председатель комиссии Выслоцкий) обеспечить подсчет голосов и установление результатов голосования во время выездного шестого пленарного заседания двенадцатой сессии Тернопольского областного совета", - говорится в принятом решении.

Напомним, в ноябре Тернопольский областной совет выразил недоверие Кабмину и требует отставки правительства из-за принятия в первом чтении законопроекта о рынке земли в Украине.