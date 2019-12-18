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Генассамблея ООН сегодня будет голосовать за резолюцию по правам человека в Крыму

Генассамблея ООН сегодня будет голосовать за резолюцию по правам человека в Крыму
10:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Проект резолюции был одобрен третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН в ноябре.

Сегодня состоится заседание Генассамблеи Организации Объединенных Наций, где будет рассматриваться проект резолюции, направленной на защиту прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщает миссия Украины в ООН в Twitter.

"18 декабря Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции о защите прав человека на оккупированной территории Крыма", - говорится в сообщении.

Заседание начнется в 11 утра по восточному времени (17:00 по Киеву).

МИД: Действия РФ в Украине попадают под определение агрессии в соответствии с резолюции ООН

Как сообщалось ранее, 14 ноября третий комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". К ключевым положениям документа относятся ссылки на международно-правовое определение агрессии, а также предостережение о том, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным действием.

"За" проголосовали 67 стран, против 23, воздержались 82.

Напомним, Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда рассказала в ООН о гуманитарных проблемах на Донбассе, вызванных российской агрессией.

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Крым, ООН, Права человека, Крымская резолюция, Генассаблея ООН.
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