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Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплат в помощь онкобольным детям

Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплат в помощь онкобольным детям
11:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Спикер парламента обратился с предложением е нардепап перечислить от тысячи гривень в фонд "Охмадита".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов перечислить от тысячи гривен для онкобольных детей национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Об этом он сказал на заседании парламента.

"Есть предложение от политической партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа", к которой обратился фонд "Таблеточки"..., накануне Дня Святого Николая помочь онкобольным деткам, которые сегодня находятся на лечении в "Охматдете", - отметил Разумков.

По его мнению, было бы правильно, чтобы это не была инициатива какой-то одной политсилы, а инициатива всего парламента.

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"Например, перечислить в фонд в поддержку детей тысячу гривен от каждого народного депутата... Я надеюсь, что все это поддержат", - сказал председатель ВР и уточнил, что предлагается перечислить "от тысячи, и кто может – больше".

В свою очередь, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, комментируя это предложение, высказала мнение, что "тысяча гривен не учтет те потребности, которые сегодня нужны для больницы и для "Таблеточек".

Напомним, Зеленский одобрил выделение 200 миллионов на строительство корпуса "Охматдета". 

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Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, Материальная помощь, Дмитрий Разумков, Охметдет.
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