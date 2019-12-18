Кабмин продлил пилотный проект по трансплантации

Новости Украины:По словам премьер-министра, это решение позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинской услуги.

Кабинет министров Украины продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации.

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, соответствующее решение правительство приняло сегодня на заседании.

"Приняли несколько важных для здравоохранения решений. Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинской услуги", - заявил он.

Также, по словам Гончарука, будет усовершенствована прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом. "Закладываем финансирование на такую возможность для наших людей. И усиливаем противодействие ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине", - сообщил глава правительства.

Напомним, Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплат в помощь онкобольным детям.