Украина и США намерены активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности

Новости Украины:По словам Алексея Данилова, сегодня киберугрозы выходят на первый стран и все страны должны уметь им противостоять.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время встречи подчеркнули важность активизации сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В частности, Данилов поблагодарил США за последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь, в частности в секторе безопасности.

"Во время встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективные направления сотрудничества, в частности отмечалась важность активизации взаимоотношений в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.

"Сегодня киберугрозы выходят на первый план, и все страны должны быть готовы противодействовать им", - сказал секретарь СНБО.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации с безопасностью в Европе и мире в контексте агрессии против Украины.

Секретарь СНБО Украины и временный поверенный в делах США в Украине обсудили итоги переговоров в "нормандском формате".

Данилов и Тейлор также обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины в контексте практического сотрудничества с Альянсом.

Временный поверенный в делах США в Украине заверил в неизменности поддержки Украины со стороны США и выразил готовность и в дальнейшем углублять двустороннее сотрудничество.