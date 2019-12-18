Нардеп "Голоса": Парламент "забетонировал" депутатскую неприкосновенность

Новости Украины:Во фракции "Голос" считают, что за законопроект о снятии неприкосновенности голосовать нельзя.

Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") заявляет, что сегодня парламент "зацементировал" депутатскую неприкосновенность.

Об этом она сообщила журналистам, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта, касающегося отмены депутатской неприкосновенности.

Она отметила, что сегодня народные депутаты приняли закон, который не снимает депутатскую неприкосновенность. По ее словам, "есть три ключевых момента, почему за этот закон нельзя голосовать, почему он бетонирует депутатскую неприкосновенность".

"Во-первых, теперь для того, чтобы начать уголовное производство против народного депутата, нужно получить разрешение от генерального прокурора", - отметила она.

По ее словам, если на подозрение в преступлении вышли, расследуя другие уголовные дела, и в них оказался замешан народный депутат, то получается, что будут признаны незаконными слежка, прослушивание телефонов, если в них принимал участие народный депутат, потому что на это не было разрешения генерального прокурора.

Устинова напомнила историю расследования дела, где одним из фигурантов был народный депутат прошлого созыва Борислав Розенблат, когда следили за другими людьми, а вышли именно на него. В таком случае, отметила она, следователи должны пойти к генеральному прокурору попросить разрешения на расследование, но уже предварительное прослушивание и слежку нельзя будет использовать в суде. Адвокаты смогут настаивать на том, что доказательства против народного депутата были добыты с нарушением процедуры. А это, по ее убеждению, "создаст правовую коллизию и нормально доказать коррупцию или еще что-то будет невозможно".

Устинова отметила, что также в настоящее время в принятом законе прописано положение так, что "фактически наложить арест на имущество народного депутата невозможно". Согласно закону, депутата должны предупредить о том, что на его имущество будет наложен арест.

"Вы себе представляете вменяемого человека, которому говорят, что завтра придем арестовывать твое имущество, который за ночь это имущество не перепишет, а если не перепишет, то он может просто уехать за границу и прислать справку, что он болен тем или сем, что у него сердечный приступ ... и если он по уважительным причинам не является в суд, то имущество арестовать нельзя?"- отметила депутат и добавила, что в такой ситуации народные депутаты будут "ложиться в "Феофанию", ехать за границу и, таким образом, их имущество арестовать будет невозможно".

Народный депутат заявила, что третий момент - это то, что была проголосована поправка от фракции "Оппозиционная платформа за жизнь", согласно которой, если народный депутат - при выполнении полномочий, то он не несет юридическую ответственность. Она отметила, что это не касается только высказываний или работы в стенах парламента.

"Эту поправку можно трактовать, что пока ты при выполнении депутатских полномочий, то не несешь никакой юридической ответственности - ни уголовной, ни административной", - уточнила Устинова и обратила внимание на то, что именно поэтому за эту поправку проголосовал весь сессионный зал, кроме фракции "Голос".

"Ибо все хотят сохранить депутатскую неприкосновенность, а если депутат при выполнении своих полномочий, а это 5 лет подряд 24 часа в сутки. Если этот статус не несет юридической ответственности за что-либо, то как мы их собираемся привлекать к ответственности? Что же это за привлечение к ответственности?", - подытожила представитель фракции "Голос".

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 декабря, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов" (№2237).

Документ вводит порядок привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных и негласных следственных действий в отношении народного депутата Украины. Согласно закону, генпрокурор вносит в Единый реестр досудебных расследований сведения, которые могут свидетельствовать о совершении народным депутатом уголовного преступления.

Ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер должно быть согласовано генпрокурором.

Закон предусматривает, что будут рассматриваться такие ходатайства при обязательном участии народного депутата. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить депутату о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных действий или обыска.

Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства, согласованного генпрокурором, разрешается задержание народного депутата лишь в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия или причинением гибели человека.