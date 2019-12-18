Скачать
Среда, 18.12.2019
В Украине вводятся электронные ученические и студенческие билеты
Ученические и студенческие билеты в смартфоне: когда запустят
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

Нардеп "Голоса": Парламент "забетонировал" депутатскую неприкосновенность

Нардеп "Голоса": Парламент "забетонировал" депутатскую неприкосновенность
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во фракции "Голос" считают, что за законопроект о снятии неприкосновенности голосовать нельзя.

Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") заявляет, что сегодня парламент "зацементировал" депутатскую неприкосновенность.

Об этом она сообщила журналистам, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта, касающегося отмены депутатской неприкосновенности.

Она отметила, что сегодня народные депутаты приняли закон, который не снимает депутатскую неприкосновенность. По ее словам, "есть три ключевых момента, почему за этот закон нельзя голосовать, почему он бетонирует депутатскую неприкосновенность".

"Во-первых, теперь для того, чтобы начать уголовное производство против народного депутата, нужно получить разрешение от генерального прокурора", - отметила она.

По ее словам, если на подозрение в преступлении вышли, расследуя другие уголовные дела, и в них оказался замешан народный депутат, то получается, что будут признаны незаконными слежка, прослушивание телефонов, если в них принимал участие народный депутат, потому что на это не было разрешения генерального прокурора.

Заседание парламента: под Радой снова собираются митингующие

Устинова напомнила историю расследования дела, где одним из фигурантов был народный депутат прошлого созыва Борислав Розенблат, когда следили за другими людьми, а вышли именно на него. В таком случае, отметила она, следователи должны пойти к генеральному прокурору попросить разрешения на расследование, но уже предварительное прослушивание и слежку нельзя будет использовать в суде. Адвокаты смогут настаивать на том, что доказательства против народного депутата были добыты с нарушением процедуры. А это, по ее убеждению, "создаст правовую коллизию и нормально доказать коррупцию или еще что-то будет невозможно".

Устинова отметила, что также в настоящее время в принятом законе прописано положение так, что "фактически наложить арест на имущество народного депутата невозможно". Согласно закону, депутата должны предупредить о том, что на его имущество будет наложен арест.

"Вы себе представляете вменяемого человека, которому говорят, что завтра придем арестовывать твое имущество, который за ночь это имущество не перепишет, а если не перепишет, то он может просто уехать за границу и прислать справку, что он болен тем или сем, что у него сердечный приступ ... и если он по уважительным причинам не является в суд, то имущество арестовать нельзя?"- отметила депутат и добавила, что в такой ситуации народные депутаты будут "ложиться в "Феофанию", ехать за границу и, таким образом, их имущество арестовать будет невозможно".

Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплат в помощь онкобольным детям

Народный депутат заявила, что третий момент - это то, что была проголосована поправка от фракции "Оппозиционная платформа за жизнь", согласно которой, если народный депутат - при выполнении полномочий, то он не несет юридическую ответственность. Она отметила, что это не касается только высказываний или работы в стенах парламента.

"Эту поправку можно трактовать, что пока ты при выполнении депутатских полномочий, то не несешь никакой юридической ответственности - ни уголовной, ни административной", - уточнила Устинова и обратила внимание на то, что именно поэтому за эту поправку проголосовал весь сессионный зал, кроме фракции "Голос".

"Ибо все хотят сохранить депутатскую неприкосновенность, а если депутат при выполнении своих полномочий, а это 5 лет подряд 24 часа в сутки. Если этот статус не несет юридической ответственности за что-либо, то как мы их собираемся привлекать к ответственности? Что же это за привлечение к ответственности?", - подытожила представитель фракции "Голос".

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 декабря, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов" (№2237).

Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон

Документ вводит порядок привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных и негласных следственных действий в отношении народного депутата Украины. Согласно закону, генпрокурор вносит в Единый реестр досудебных расследований сведения, которые могут свидетельствовать о совершении народным депутатом уголовного преступления.

Ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер должно быть согласовано генпрокурором.

Закон предусматривает, что будут рассматриваться такие ходатайства при обязательном участии народного депутата. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить депутату о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных действий или обыска.

В Раде появились три новых депутатских объединения

Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства, согласованного генпрокурором, разрешается задержание народного депутата лишь в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия или причинением гибели человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Неприкосновенность, Голос, Александра Устинова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
05 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Новогодняя ночь: как будет работать транспорт в Киеве
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь