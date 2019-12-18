Президент призывает Раду отменить "соевые" правки Налогового кодекса

Новости Украины:Владимир Зеленский после общения с аграриями призвал парламент как можно скорее отменить правки в Налоговый кодекс, которые отменяют возмещения НДС при экспорте сои и рапса.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и Верховную Раду безотлагательно обеспечить принятие закона о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых "соевых" поправок до нового года.

Согласно сообщению на сайте главы государства, во время поездки президента в село Красная Слободка в Киевской области в среду аграрии пожаловались ему на поправки об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса, которые были внесены в Налоговый кодекс в 2017 году при содействии тогдашнего народного депутата Виталия Хомутынника.

"Малые и средние производители этой продукции потеряли возможность экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС. Ведь фермеры с площадью земли до 1 тыс. га не могут сформировать экспортную партию сои и рапса, и вынуждены сбывать продукцию переработчикам на невыгодных условиях, теряя при этом 20-25% с каждой тонны продукции", - отмечается в сообщении.

На вопрос президента, о том, что делается для устранения этой проблемы, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2446 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур". Документ предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса.

"Мы с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддерживать отечественного фермера, а об этих правках ничего не говорили ... Обратитесь к Арахамии (председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия - ред.), соберите ключевых голов фракций, чтобы проанализировать все "продуктовые правки" и отменить эти "соевые" поправки", - указал Зеленский.