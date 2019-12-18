Скачать
Среда, 18.12.2019
Коболев о заключении транзитного контракта до 1 января: Вероятность стремится к нулю
Коболев о заключении транзитного контракта до 1 января: Вероятность стремится к нулю
Экс-нардепа Пашинского выпустили из-под стражи
Экс-нардепа Пашинского выпустили из-под стражи
Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)
Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)

Аграрный комитет планирует провести заседания на следующей неделе

Аграрный комитет планирует провести заседания на следующей неделе
17:27 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Аграрный комитет принял решение, что будет проводить свои заседания 23, 24, 26, 27 декабря.

Аграрный комитет проголосовал за обращение к председателю Верховной рады с просьбой назначить заседание на следующую неделю. Об этом заявил на заседании комитета председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Комитет планирует проводить заседания 23, 24, 26, 27 декабря. Народные депутаты поддержали соответствующее решение.

"Предлагаю обратиться к председателю Верховной рады Украины по поводу предоставления протокольного поручения комитета по проведению заседаний нашего комитета на неделе с 23 по 27 декабря, который определен как работа с избирателями. Предлагаю заседание комитета проводить 23, 24, 26, 27 декабря 2019 в 9:00", - заявил Сольский.

Столкновения под Радой: травмы получили более двух десятков правоохранителей

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает возможным сократить максимальную норму концентрации земли у одного владельца до 10 тыс. га.

Кроме этого, на встрече лидеров фракций Верховной Рады достигнуты договоренности, что Комитет по вопросам аграрной и земельной политики продолжит работать над поправками в законопроект о рынке земли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Аграрная реформа, Аграрный комитет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
05 Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
Декабрь в Киеве побил зимний рекорд
Декабрь в Киеве побил зимний рекорд
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
&quot;Властелин колец&quot; от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей
"Властелин колец" от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь