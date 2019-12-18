Аграрный комитет планирует провести заседания на следующей неделе

Новости Украины:Аграрный комитет принял решение, что будет проводить свои заседания 23, 24, 26, 27 декабря.

Аграрный комитет проголосовал за обращение к председателю Верховной рады с просьбой назначить заседание на следующую неделю. Об этом заявил на заседании комитета председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Комитет планирует проводить заседания 23, 24, 26, 27 декабря. Народные депутаты поддержали соответствующее решение.

"Предлагаю обратиться к председателю Верховной рады Украины по поводу предоставления протокольного поручения комитета по проведению заседаний нашего комитета на неделе с 23 по 27 декабря, который определен как работа с избирателями. Предлагаю заседание комитета проводить 23, 24, 26, 27 декабря 2019 в 9:00", - заявил Сольский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает возможным сократить максимальную норму концентрации земли у одного владельца до 10 тыс. га.

Кроме этого, на встрече лидеров фракций Верховной Рады достигнуты договоренности, что Комитет по вопросам аграрной и земельной политики продолжит работать над поправками в законопроект о рынке земли.