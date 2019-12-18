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Украина выдвинула ЕП конкретные предложения по сотрудничеству

Украина выдвинула ЕП конкретные предложения по сотрудничеству
18:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ru.slovoidilo.ua

Новости Украины:Точицкий назвал приоритеты Украины в сотрудничестве с Европарламентом.

Правительство Украины выдвинуло конкретные предложения Европарламенту о перспективах и приоритетах сотрудничества.

Об этом рассказал представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий на заседании парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС в среду в Страсбурге.

"В первую очередь - это Крым и регион Приазовья. Европарламент был первый, который отреагировал на призыв Украины безотлагательно обратить внимание на ситуацию в Азовском море. Политика ЕС в отношении деоккупации должна быть сохранена до полного освобождения украинского полуострова от государства-оккупанта", - озвучил Точицкий один из приоритетов правительства Украины по сотрудничеству с Европарламентом.

Он сказал, что украинская сторона будет благодарна законодательному органу ЕС за новые резолюции по этой проблематике.

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Точицкий также вспомнил 60 млн евро, которые выделила Еврокомиссия на инфраструктурные проекты в регионе Приазовья.

Среди других приоритетов Точицкий отметил утверждение прав человека, вспомнив, что правозащитная премия Европарламента им. Андрея Сахарова за 2018 год была присуждена бывшему политическому заключенному в России, украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Кроме этого, украинская сторона значительное внимание уделяет измерению "Восточного партнерства".

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По словам Точицкого, в первую очередь, это должно касаться инфраструктурных проектов.

"Очень важно помнить, что санкции против России должны быть сохранены. Украинская сторона обладает обнадеживающей информацией о продлении секторальных санкций. Надеемся, что завтра (в четверг - ред.) Совет ЕС положительно рассмотрит соответствующие предложения", - заявил представитель Украины при ЕС.

Он акцентировал на важности отраслевого экономического сотрудничества Украины и ЕС, которое может быть активизировано через внесение изменений в некоторые приложения Соглашения об ассоциации между сторонами.

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"Речь идет об энергетических рынках, что будет способствовать Украине иметь четкую и сильную позицию в переговорах о поставках газа Российской Федерацией", - пояснил ситуацию Точицкий.

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ЕС, Европарламент, Николай Точицкий.
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