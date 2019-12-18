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Порошенко в Страсбурге: Путин много раз давал обещания, но ни одно не было выполнено

Порошенко в Страсбурге: Путин много раз давал обещания, но ни одно не было выполнено
20:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Порошенко в Страсбурге напомнил, что на востоке Украины не вооруженный конфликт, а продолжающаяся агрессия РФ.

Президент России Владимир Путин за последние шесть лет не сдержал ни одного слова по Украине.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Украины Петр Порошенко на заседании парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС в среду в Страсбурге.

"Нельзя доверять Путину ни при каких обстоятельствах. Путин много раз давал мне обещания на протяжении последних шести лет, но ни одно не было выполнено", - заявил Порошенко, комментируя перспективы выполнения достигнутых 9 декабря в Париже договоренностей саммита в нормандском формате.

Политик подчеркнул важность продолжения международного давления на Россию и обеспечения международного присутствия на оккупированных территориях на востоке Украины.

"На востоке Украины - не конфликт, а продолжающаяся агрессия России", - напомнил Порошенко коллегам из Европарламента.

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Он также призвал Евросоюз и Запад инвестировать в безопасность Украины.

"Борьба Украины за восстановление своего суверенитета и территориальной целостности - это борьба не только за Украину, но всех западных союзников, включая Евросоюз и наши общие демократические ценности. Если Украина терпит поражение - встанет вопрос, кто следующий? Поэтому инвестирование в украинскую безопасность - это инвестиции в европейскую безопасность, безопасность каждой страны-члена ЕС", - отметил пятый президент Украины.

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Владимир Путин, Петр Порошенко, Страсбург.
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