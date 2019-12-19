Палата представителей США утвердила почти $700 миллионов помощи Украине

Новости Украины:18 декабря профильный комитет Сената США поддержал законопроект с новыми санкциями против России.

Палата представителей США утвердила двухпартийную законодательную инициативу о бюджетном ассигновании, которое предусматривает $698 млн на безопасность и внешнюю помощь Украине в 2020 году.

Это больше на $2,3 млн, чем было в 2019 финансовом году, сообщила в среду сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США конгрессвумен Марси Каптур.

"Эта поддержка для Украины важна как никогда. Сделав этот шаг, мы в Конгрессе ожидаем, что эта жизненно важная помощь, которая будет предоставляться в таком объеме и сроках, поможет этой окруженной стране в её борьбе по отражению российской агрессии", - заявила в связи с этим конгрессвумен.

Она подчеркнула, что отважные украинские мужчины и женщины продолжают бороться, чтобы защитить суверенитет своей страны и восточный фланг Европы от России.

Марси Каптур также отметила, что Конгресс США больше никогда не должен позволить нынешней администрации во главе с президентом Трампом или любому другому правительству США "вновь незаконно задержать эту помощь".

Напомним: в среду профильный комитет Сената США поддержал законопроект с новыми санкциями против России, направленными на государственный долг РФ, банки, которые поддерживают действия Кремля, российские проекты по продаже сжиженного природного газа за рубеж, а также на киберсектор России и на лиц, приближенных к её президенту Владимиру Путину. Сенатор Линдси Грэм назвал "адскими" санкции, которые готовит Конгресс США.