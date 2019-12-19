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Транзит газа: в Берлине состоятся переговоры ЕС-Украина-Россия

Транзит газа: в Берлине состоятся переговоры ЕС-Украина-Россия
08:51 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Сегодня состоится следующий раунд переговоров Украина-Россия-ЕС о транспортировке природного газа через нашу газотранспортную систему.

19 декабря в Берлине пройдут трехсторонние газовые переговоры на политическом уровне.

В Еврокомиссии заявили, что переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража.

Перед переговорами бывший заместитель главы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович проведет двустороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером.

Напомним, 31 декабря 2019 года заканчивается срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины с РФ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией о транзите газа после 1 января 2020 года.

Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия

"Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" недостроенный", - заявил он.

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Газ, Газпром, Нафтогаз, Берлин, Газовые переговоры, ЕС - Украина - Россия, Транзиту газа.
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