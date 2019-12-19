Нардепы от ОПЗЖ придумали новые "устройства" для кнопкодавства (Видео)

Новости Украины:В ОПЗЖ придумали способ, с помощью которого можно кнопкодавить даже ногой.

Нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный сконструировали целый механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на кнопку другого депутата пальцем. Об этом сообщает движение "Честно" и публикует ряд видео.

"На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Сергей Ларин применил такой себе "механизм", сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего то ли на пачки бумаги, то ли на папки. Для того, чтобы нажатие на кнопку с помощью этого "изобретения" было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования листовки с надписью на русском языке "Мы за мир", - говорится в сообщении.

Так, во время голосования по поправке №76 к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие странный “устройство”.

Как следствие, на местах Ларина и Черного сработали кнопки “за”.

Во время голосования за другую поправку в этот законопроект Ларин правой рукой нажал на кнопку на пульте Черного, а "механизм", судя по всему, подтолкнул ногой и получил два голоса "за". Затем "ноу-хау" Ларина использовал Черный, который кнопкодавил за отсутствующего коллегу.