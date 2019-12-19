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Ельченко назначен послом Украины в США

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Ельченко назначен послом Украины в США
10:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом Украины в США.

Соответствующие указы от 18 декабря обнародованы на сайте главы государства в четверг.

Предыдущим Указом Президент освободил Ельченко от должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке.

Ельченко в 2010-2015 годах был послом Украины в РФ, с декабря 2015 года – постоянный представитель Украины при ООН.

Владимиру Ельченко 60 лет, он киевлянин и кадровый дипломат. Сын Юрия Ельченко — известного партийного функционера, впоследствии секретаря ЦК КПУ.

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В 1981 Ельченко окончил факультет международных отношений и международного права КНУ им. Т. Шевченко.

С тех пор он работает в МИД и является одним из самых опытных украинских дипломатов — за свою карьеру работал представителем Украины в ООН, в Австрии и в России. Лауреат орденов За заслуги всех трех степеней.

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Дипломатическую карьеру в протокольном отделе МИД УССР Владимир Ельченко начал сразу по окончании вуза, в начале 1980-х

Уже в 1986-м получил первый опыт работы в ООН: Ельченко шесть лет работал вторым секретарем украинского представительства в этой крупнейшей международной организации.

Затем в начале 90-х вернулся в Киев на должность первого секретаря международных организаций МИД Украины.

В 1993 году несколько месяцев был наблюдателем в составе миротворческих сил ООН в бывшей Югославии (в Хорватии). После этого четыре года снова работал в Киеве на руководящих должностях в МИД.

В 1997-м году Ельченко впервые назначили постоянным представителем Украины в ООН, этот пост он занимал до лета 2001 года.

В 2000—2001 он также был заместителем министра иностранных дел Анатолия Зленко. Позже несколько лет работал в секретариате МИД, был секретарем министерства, а в 2003—2005 — первым замом министра Константина Грищенко.

После этого пять лет работал в Вене — послом Украины в Австрии и постоянным представителем Украины в международных организациях, расположенных в австрийской столице.

С лета 2010-го года и до конца 2015-го Ельченко занимал должность посла Украины в России.

В декабре 2015 года был во второй раз в своей карьере назначен постпредом Украины в ООН. Занимал эту должность вплоть до утверждения послом в США.

Кроме того, в мае 2019 Ельченко назначили послом на Ямайке по совместительству.

Именно Ельченко оба раза представлял Украину в ООН, когда нашу страну в 2000—2001 и в 2016—2017 годах избирали непостоянным членом Совбеза ООН.

Украинский дипломат также работал послом в РФ в те годы, когда украинско-российские отношения максимально обострялись.

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В 2010—2011 году он принимал активное участие в попытках урегулировать громкий скандал вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве. Тогда ее работу фактически парализовали обыски российских силовиков, а в отношении сотрудников библиотеки возбудили уголовное дело — якобы по "факту распространения ксенофобской литературы".

Ельченко также был послом Украины в РФ на момент Революции достоинства и последовавшей за ней аннексии Крыма. Реагируя на захват и оккупацию полуострова, официальный Киев отозвал Ельченко из Москвы в марте 2014 года.

В должности постпреда Украины ООН Ельченко за последние годы многократно принимал участие в дискуссиях с представителями РФ. Так, в 2017-м году на заседании Совбеза ООН Ельченко продемонстрировал фото 23-летнего украинского офицера Андрея Кизила, погибшего на Донбассе.

"Его убили в Авдеевке. Посмотрите ему в глаза, господин российский посол [на тот момент — постпред РФ Виталий Чуркин]. Его убили ваши солдаты из вашего оружия", — заявил Ельченко, обращаясь к Чуркину. После этого он показал обстрелянную боевиками жилую многоэтажку в Авдеевке, рассказав, что ее жители были вынуждены выбежать на 20-градусный мороз.

В 2018 года Ельченко предложили перенести переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе из Минска в другой город, критикуя позицию Беларуси в ООН.

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"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Беларуси, из позиции Казахстана. Наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ — я не могу понять, почему они голосуют против [резолюций ООН по Украине]. Совсем странно выглядит позиция Беларуси, которая везде говорит о то, что они поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет. […]. Я лично полностью поддерживаю, что нам надо переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу", — заявлял Ельченко.

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США, Владимир Ельченко, Посол Украины в США, Посол в США, Постпред ООН.
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