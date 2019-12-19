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Рада поддержала закон о правомочности НКРЭКУ

Рада поддержала закон о правомочности НКРЭКУ
13:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Рада приняла законопроект о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции.

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №2490-1, направленный на приведение деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) в соответствие с решением Конституционного суда от 13 июня 2019 года.

Законопроект (авторы - Андрей Герус, Андрей Жупанин и Олег Семинского из фракции "Слуга народа") в четверг поддержали 265 народных депутатов.

Депутаты рассматривали правки в проголосованный в первом чтении законопроект более часа.

Во время утреннего заседания Рада три раза уходила на перерыв

Ранее Герус отмечал, что текст документа обсуждался с Секретариатом Энергетического сообщества и получил оценку об отсутствии в нем противоречий европейским правилам.

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Правительство, Конституция, Кабмин, НКРЭКУ.
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