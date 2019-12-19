Рада поддержала закон о правомочности НКРЭКУ

Новости Украины:Рада приняла законопроект о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции.

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №2490-1, направленный на приведение деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) в соответствие с решением Конституционного суда от 13 июня 2019 года.

Законопроект (авторы - Андрей Герус, Андрей Жупанин и Олег Семинского из фракции "Слуга народа") в четверг поддержали 265 народных депутатов.

Депутаты рассматривали правки в проголосованный в первом чтении законопроект более часа.

Ранее Герус отмечал, что текст документа обсуждался с Секретариатом Энергетического сообщества и получил оценку об отсутствии в нем противоречий европейским правилам.