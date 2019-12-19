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Рада поддержала предложения Зеленского в Избирательный кодекс

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Рада поддержала предложения Зеленского в Избирательный кодекс
14:08 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, его поддержали 330 народных депутатов.

Верховная Рада согласилась с предложениями президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.

За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов.

Избирательный кодекс был принят в первом чтении Верховной Радой 8 созыва 7 ноября 2017 года, в целом – парламентом 9 созыва 11 июля 2019 года.

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Президент Владимир Зеленский вернул его в парламент на повторное рассмотрение со своими предложениями 13 сентября 2019 года. Всего было 17 предложений Зеленского.

17 декабря комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать все предложения президента.

Бывший спикер Андрей Парубий сказал, что считает вето Зеленского необоснованным.

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Верховная Рада, Депутаты, Избирательный кодекс, Владимир Зеленский.
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