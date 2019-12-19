Скачать
Четверг, 19.12.2019
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)

Путин прокомментировал решение Стокгольмского арбитража и "долг Януковича"

Путин прокомментировал решение Стокгольмского арбитража и "долг Януковича"
14:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По мнению Владимира Путина, решение Стокгольмского арбитража носит не юридический, а политический характер.

Президент России Владимир Путин увязывает "кредит Януковича" на 3 млрд долл. с решением Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза", согласно которому "Газпром" должен выплатить Украине более 2,6 млрд долларов.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, будет ли газовая война со следующего года, поскольку "Газпром" не спешит выплатить средства по решению Стокгольмского арбитража.

В частности, Путин отметил, что "часть из 3 млрд долл. средств из резервного фонда благосостояния России вложены в украинские ценные бумаги".

"Есть решение суда, но оно не исполняется", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что "газовые отношения" - очень сложная тема.

"Кредит Януковича": Суд Лондона отложил вынесение решения

"Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований решения Стокгольмского арбитражного суда - там написано: в связи с тяжелым экономическим положением в Украине. Это чушь какая-то", - считает российский лидер.

"Решение суда есть - это правда, мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины. Как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов - таких как "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину", - добавил Путин.

Напомним, Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения в размере 70 млн швейцарских франков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Нафтогаз, Владимир Путин, Стокгольмский арбитраж, Кредит Януковича.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
02 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
03 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
04 Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
05 Итоги дня 18 декабря: Неприкосновенность нардепов и импичмент Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО
Еще на шесть месяцев: совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь