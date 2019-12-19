Путин прокомментировал решение Стокгольмского арбитража и "долг Януковича"

Новости Украины:По мнению Владимира Путина, решение Стокгольмского арбитража носит не юридический, а политический характер.

Президент России Владимир Путин увязывает "кредит Януковича" на 3 млрд долл. с решением Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза", согласно которому "Газпром" должен выплатить Украине более 2,6 млрд долларов.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, будет ли газовая война со следующего года, поскольку "Газпром" не спешит выплатить средства по решению Стокгольмского арбитража.

В частности, Путин отметил, что "часть из 3 млрд долл. средств из резервного фонда благосостояния России вложены в украинские ценные бумаги".

"Есть решение суда, но оно не исполняется", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что "газовые отношения" - очень сложная тема.

"Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований решения Стокгольмского арбитражного суда - там написано: в связи с тяжелым экономическим положением в Украине. Это чушь какая-то", - считает российский лидер.

"Решение суда есть - это правда, мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины. Как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов - таких как "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину", - добавил Путин.

Напомним, Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения в размере 70 млн швейцарских франков.