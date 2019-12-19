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Путин прокомментировал земельную реформу в Украине

Путин прокомментировал земельную реформу в Украине
15:27 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Украины:Владимир Путин заявил, что проведение земельной реформы в Украине является требованием МВФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что этой реформой сразу же воспользовалась оппозиция президента Владимира Зеленского для внутриполитических ударов.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

Путин заявил, что США и страны Европы "вроде как, поддерживают нынешний украинский режим и руководство, но в то же время наносят какие-то серьезные удары".

Среди таких ударов Путин назвал требования ЕС по экспорту леса-кругляка из Карпат, что угрожает, по его мнению, оставить регион без леса, рекомендации МВФ отменить льготы на газ для населения и планы по созданию рынка земли.

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"Теперь требуют, чтобы землю начали продавать. Для украинцев земля имеет сакральное значение. Я могу это понять - золотые земли. Оппозиция, конечно, сразу же воспользовалась этим, начинает наносить внутриполитические удары по Зеленскому", - подчеркнул президент РФ.

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МВФ, Россия, Владимир Путин, Земельная реформа.
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