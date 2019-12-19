Загороднюк анонсировал трансформацию управления ВСУ

Новости Украины:В Минобороны рассказали, что ВСУ до конца 2020 года получит руководство "по стандартам НАТО".

Трансформация управления ВСУ продлится весь следующий год, и в конце процесса управления будет полностью соответствовать стандартам, которые действуют в НАТО.

Об этом во время круглого стола в Институте Горшенина на тему: “повысит Ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ боеспособность Украины” заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Уже с этого года и весь 2020 год будет проходить система трансформации управления Вооруженными силами... В конце этого перехода структура руководства ВСУ будет полностью соответствовать тому, как это построено в странах НАТО", - сообщил Загороднюк.

Он отметил, что процесс сейчас уже идет, он имеет много стадий, и все документы, которые его регулируют, уже подписаны. Процесс предполагает не только изменение структуры, но и изменение функционала, который сейчас прописывается, отметил Загороднюк. Чтобы функционал был совместимым со структурами НАТО, в министерстве переписывается много нормативной документации.

Загороднюк также отметил, что внедрение стандартов НАТО является одним из ключевых приоритетов, и оно важно по нескольким причинам. Во-первых, с политической точки зрения государство должно отвечать военным критериям членства, во-вторых, армия также должна соответствовать техническим и организационным критериям. "Армии, которые перешли на стандарты НАТО, лучше воюют, они более эффективны, они наиболее подготовлены. Основная наша задача - это, конечно, боеспособность, боеготовность. Но этот вопрос очень сильно имеет отношение к тому, каким образом построены способности, как они спланированы, как организованы", - заявил министр, добавив, что несмотря на политические процессы, украинская армия должна быть технически готова к вступлению в НАТО.