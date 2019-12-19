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Четверг, 19.12.2019
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Рада провалила голосование за законопроект об игорном бизнесе

Рада провалила голосование за законопроект об игорном бизнесе
17:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Законопроект будет отправлен в профильный комитет для доработки, после чего вернется в зал для повторного голосования.

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

За законопроект №2285 проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес предложение о направлении законопроекта в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению, которое поддержали 243 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о легализации игорного бизнеса в Украине до 1 декабря 2019 года.

18 октября Кабинет министров зарегистрировал в Раде соответствующий законопроект.

Напомним, Верховная Рада согласилась с предложениями президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу.

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Верховная Рада, Законопроект, Игорный бизнес, Дмитрий Разумков.
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