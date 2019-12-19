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В Кабмине назвали приоритетные задачи на 2020 год

В Кабмине назвали приоритетные задачи на 2020 год
19:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Кулеба назвал три приоритета Кабмина на следующий год.

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба определил три приоритета в работе на 2020 год, среди которых - массовый поход в регионы.

Приоритеты европейской и евроатлантической интеграции вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба обнародовал 19 декабря во время пребывания на обновленном КПВВ "Каланчак" в Херсонской области, где отчитывался о деятельности за 100 дней работы в правительстве.

"Приоритеты на следующий год очень четкие. Они будут сосредоточены на трех вещах. Первая - это создание лучших условий для безопасности и свободы гражданина. Вторая - создание новых экономических возможностей для украинского бизнеса и привлечение европейских инвестиций в Украину. Третья - это приближение европейской интеграции к людям на местах, то есть, массовый поход в регионы - начнем мы именно с Херсонщины", - отметил Кулеба.

В рамках этих пунктов планируется обновлять повестку дня в области юстиции, безопасности и свободы с Европейским Союзом, будет принят план действий по присоединению Украины к цифровому рынку Европейского Союза, будут принимать оценочную миссию ЕС для анализа прогресса Украины в имплементации технических регламентов - это так называемый технический, промышленный безвиз, то есть, для того, чтобы украинские производители имели лучшие условия для экспорта своих товаров в ЕС.

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По линии НАТО будут работать над имплементацией знаменитых стандартов Альянса, чтобы украинский солдат чувствовал себя более защищенным, а армия становилась более эффективной.

Он также отметил, что европейская интеграция является первой политикой в Украине, которая полностью измеряемая и подотчетна обществу благодаря тому, что правительство приняло решение об открытии онлайн базы "Пульс соглашения".

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Кабмин, Дмитрий Кулеба.
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