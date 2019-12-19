Нардепы решили вопрос урегулирования добычи янтаря

Новости Украины:Верховная Рада приняла закон об урегулировании добычи янтаря и приняла законопроект о снижении ставки ренты на его добычу до 10%.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря, который предполагает введение единых разрешений на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участки до 10 га через электронные аукционы ProZorro.

Это решение поддержали 279 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законопроекту, доступ к залежам янтаря будет урегулирован путем установления права земельных сервитутов и определения отдельной статьи 971 Земельного кодекса для проведения разведывательных и добывающих работ на нарушенных землях.

Помимо того документ вводит уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых и административную - за нарушение требований к добыче, а также ужесточает ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь.

Также нардепы приняли за основу правительственный законопроект №2241 с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 10%.

Законопроект поддержали 266 народных депутатов.

"Увеличение рентной платы с 5% до 25% произошло в 2016 году, однако это решение не только не вывело незаконную добычу из тени, но и привело к уменьшению доходов в госбюджет", – сказал заместитель главы комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Александр Ковальчук, представляя документ с трибуны парламента.

Он отметил, что члены комитета предложили вместо предложенной правительством ставки в 15% ставку на уровне 10%.