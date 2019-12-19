Президент Украины получил верительные грамоты у послов двух стран НАТО (Фото)

Новости Украины:Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Греции и Канады.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзы.

Об этом сообщает сайт Президента.

Во время разговора с послом Греческой Республики Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку Грецией суверенитета и территориальной целостности Украины. А также подчеркнул значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и важность развития сотрудничества в сфере туризма.

Собеседники отметили важную роль, которую играет греческое сообщество в Украине и украинская община в Греции в развитии отношений между двумя странами.

Во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой Президент подчеркнул, что углубление отношений Особого партнерства с Канадой имеет приоритетное значение для Украины.

Глава государства выразил благодарность правительству Канады за действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, важную помощь в сфере безопасности, а также лидерство в консолидации международных усилий для содействия реформам в нашей стране.

Зеленский отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширение действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле. Кроме того, во время разговора была подчеркнута важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы.

Владимир Зеленский подтвердил приглашение Премьер-министру Канады Джастину Трюдо посетить Украину с официальным визитом.