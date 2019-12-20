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Нафтогаз и Газпром продолжат переговоры по газу в Минске

Нафтогаз и Газпром продолжат переговоры по газу в Минске
07:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Российский "Газпром" продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.

Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в трехстороннем формате в пятницу, сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн режиме", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на пятницу.

В Минэкоэнерго напомнили, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров состоялся в четверг в Берлине, где были достигнуты принципиальные договоренности относительно деталей нового договора на транспортировку газа.

"Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ ", - отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Газовые переговоры: достигнуты "принципиальные договоренности"

Ранее информацию о переговорах в пятницу распространил Газпром.

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Газ, Газпром, Берлин, Газовые переговоры, Минск, Транзит газа, Александр Новак, Марош Шефчович, Алексей Оржель.
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