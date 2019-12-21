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Ельченко назвал друзей Украины в ООН

Ельченко назвал друзей Украины в ООН
09:36 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владимир Ельченко рассказал, что в ООН сформирована "мощная группа друзей Украины".

В ООН сформировали мощную группу друзей Украины, которые всегда поддерживают инициативы нашего государства. Об этом в интервью Укринформу сказал бывший постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко.

"Без преувеличения, нам удалось сформировать мощную группу друзей Украины, что крайне важно для противостояния российской агрессии", - подчеркнул он. Особо результативной была работа украинской делегации в 2015 -2017 годах, когда Украина была непостоянным членом Совета Безопасности ООН... За те два года мы завоевали в ООН авторитет, который помогает нам сотрудничать с другими странами сейчас – в частности относительно их поддержки наших инициатив", - отметил Ельченко.

К друзьям Украины он относит "наших главных стратегических партнеров" Соединенные Штаты и Великобританию, все страны Европейского Союза, Польшу, страны Балтии, Турцию. "Хотя Анкара и строит партнерские отношения с Российской Федерацией, ее позиция в вопросах Крыма и Донбасса твердая и однозначная", - сказал Ельченко.

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По его словам, к кругу друзей Украины также относятся Канада, Австралия и Новая Зеландия, европейские страны, которые не являются членами ЕС, в частности Швейцария, Норвегия, Исландия. В Европе, подчеркнул он, лишь одна страна "цинично и хронически голосует против всех украинских резолюций, - Сербия". "Хотя она считает своей стратегической целью членство в ЕС, как и Украина, но занимает откровенно пророссийскую позицию, - сказал посол. - Причем не только по украинскому вопросу". Сербия, по его словам, выглядит как "некий остров негатива в Европе".

К друзьям Украины Ельченко также причисляет большинство центральноамериканских стран. "Латинская Америка, - подчеркнул он, - является огромным резервом по нашей поддержке, не в последнюю очередь потому, что в этих странах есть мощная украинская диаспора, которая определенным образом влияет на политику этих стран".

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Все по теме:

Турция, США, Польша, ООН, Европейский союз, Норвегия, Швейцария, Исландия, Владимир Ельченко.
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