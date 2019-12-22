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Пристайко совершил первый официальный визит в Берлин

Пристайко совершил первый официальный визит в Берлин
00:59 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНН Фото: МИД

Новости Украины:Вадим Пристайко осуществил первый визит в Берлин.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 19-20 декабря совершил свой первый официальный визит в Берлин по приглашению немецкого коллеги - министра Гайко Мааса. Об этом сообщает МИД.

В течение 2019 года Пристайко уже дважды посещал ФРГ в качестве внешнеполитического советника Президента Украины.

В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств состоялось обсуждение вопросов двустороннего характера и энергобезопасности, а также путей реализации решений Парижского саммита Н4 с целью достижения прогресса в Минском процессе.

По договоренности двух министров в начале года Украину посетит делегация государственных секретарей немецких министерств для продолжения интенсивного межотраслевого диалога с украинскими визави. Это будет уже четвертый такой визит за последние несколько лет.

Во время пребывания в немецкой столице министра принял президент Бундестага Вольфганг Шойбле, который высоко оценил достижения Украины на пути масштабных внутригосударственных преобразований несмотря на войну в Донбассе.

Важными с точки зрения обеспечения дальнейшей поддержки ФРГ для нашего государства стали встречи с председателем комитета Бундестага по иностранным делам Норбертом Рьотгеном и внешнеполитическим спикером фракции Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз в Бундестаге Юргеном Гардта.

Пристайко отметил нашей преданности политически дипломатическом пути завершения войны в Донбассе и важности сохранения санкционного давления на РФ. Была достигнута договоренность о шаги с целью активизации межпарламентского сотрудничества двух государств.

Министр встретился также с членами группы по связям с Украиной в Бундестаге во главе с ее председателем Омид Нурипуром (фракция Зеленых). Он проинформировал, среди прочего, о шагах отечественного правительства, направленные на обеспечение дальнейшего экономического роста и улучшения инвестиционного климата в нашей стране, а также обратился с просьбой о поддержке движения Киева к членству в ЕС и НАТО.

Основной темой разговора с министром экономического сотрудничества и развития Германии Герда Мюллера стала поддержка правительством ФРГ дальнейшего курса нашего государства на продолжение глубинных реформ и проекты финансово-технического сотрудничества.

Пристайко поблагодарил немецкую сторону как ведущему донору Украины по масштабное содействие. В ходе встречи также отмечена необходимость фокусировки помощи ФРГ в нескольких приоритетных сферах, в частности с целью улучшения экономической ситуации и инфраструктуры на Востоке Украины. Герд Мюллер принял приглашение Вадима Пристайко посетить наше государство в следующем году.

На встрече с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекер в центре внимания находился вопрос обеспечения реального прогресса на Минском трека. Немецкий собеседник особо отметил позитивный настрой Киева в этом контексте. Он отметил, что Украина, как и раньше, имеет полную поддержку со стороны канцлера Ангелы Меркель.

Напомним, Пристайко обсудил с Маасом шаги по имплементации решений "нормандского саммита".

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Германия, ФРГ, МИД, Берлин, Вадим Пристайко.
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