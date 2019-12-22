Гончарук: Этой зимой цена на газ не будет расти

Новости Украины:Алексей Гончарук: Мы не будем заложниками двусторонних переговоров.

Благодаря договоренности о транзите российского газа в Европу по территории Украины цена газа для населения и бизнеса в течение этой зимы не будет расти.

Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.

«Тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам... Мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы», - отметил премьер.

По его словам, для украинского бизнеса и граждан это означает, что этой зимой цена на газ не будет расти.

«Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление», - подчеркнул глава правительства.

Напоминаем, новый контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины будет заключен сроком на 5 лет, после 2024 года его могут продлить. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны подписать все соответствующие соглашения до 29 декабря, чтобы запустить транзит с 1 января 2020 года.