Пристайко обозначил приоритеты украинской дипломатии

Новости Украины:Глава МИД Украины Вадим Пристайко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником и подчеркнул важность их работы.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко поздравил всех коллег с Днем дипломатической службы Украины и акцентировал внимание на важности их работы, которую они проделывают в решении острого геополитического кризиса, который вызван агрессией РФ против Украины.

Министр подчеркнул, что как бы далеко друг от друга не работали дипломаты, он все отстаивают национальные интересы нашей страны, защищают права украинцев. Он акцентировал внимание на том, что это их постоянная задача, но именно сейчас им приходится выполнять ее в особо сложных условиях. Вадим Пристайко напомнил,что более пяти лет назад Украина оказалась в эпицентре масштабного геополитического кризиса, вызванного военной агрессией России. Этот кризис, очевидно, не имеет положительного военного решения, а следовательно, вся надежда на дипломатию, на солидарность и поддержку всего демократического мира.

По словам Пристайко в настоящее время ответственность дипслужжбы высока как никогда. Именно от нее зависит будущее Украины, ее территориальная целостность и независимость.

"Сегодня победе над агрессивной политикой Кремля, освобождению временно оккупированных территорий должны быть подчинены все остальные наши задачи, какими бы важными они ни были сами по себе, - двусторонние отношения с другими странами и работа в международных организациях, экономическое сотрудничество и привлечение помощи, даже такие стратегические приоритеты, как европейская и евроатлантическая интеграция", - говорится в поздравлении Пристайко.

Глава МИД также отметил самоотверженность дипломатов и выразил надежду, что благодаря их патриотизму и принципиальности, Украина сможет достойно ответить на вызовы, которые стоят передней.

Напомним, Вадим Пристайко совершил первый официальный визит в Берлин.