Начинает действовать соглашение о безвизе еще с одной страной

Новости Украины:Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает девяноста дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.

Сегодня между Украиной и Северной Македонией начнет действовать безвизовый режим. Об этом сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в Twitter.

"К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", - написал Заяц.

Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает девяноста дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.

До Північної Македонії без віз уже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи! pic.twitter.com/uVZFY3ajDg — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 17 декабря 2019 г.

Напомним, в апреле прошлого года Министерство иностранных дел Украины анонсировало подписание соглашения о либерализации визового режима с Македонией.

3 октября текущего года правительство Северной Македонии одобрил проект закона о ратификации Соглашения между правительством Республики и Кабинетом министров Украины об условиях гражданских поездок.