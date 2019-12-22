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Все пропало? Отменит ли ЕС "безвиз" с Украиной

Все пропало? Отменит ли ЕС "безвиз" с Украиной
15:36 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МИД отреагировали на слухи об отмене Европейским союзом "безвиза" с Украиной.

В Министерстве иностранных дел Украины отвергли предложение о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для украинцев.

Об этом государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц сообщил в интервью изданию "Апостроф".

"Мониторинг, как вы совершенно верно указываете, осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении, - положительный. Есть определенные рекомендации для украинской стороны, касающиеся не МИД, а других органов государственной власти. Мы о них знаем и работаем над решением. Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - отметил Заяц.

По его словам, за 11 месяцев этого года удалось заключить 9 договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами.

"Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой. В следующем году мы надеемся, что нам удастся достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан Украины в заморские территории и департаменты Франции - поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны", - сообщил дипломат.

Начинает действовать соглашение о безвизе еще с одной страной

Кроме того, на данный момент украинская дипломатическая служба активно работает с Мексикой, которая "пользуется значительным спросом со стороны граждан Украины".

"И продолжаем переговоры с КНР о введении 10-летних виз. А 10-летняя виза - это почти безвиз. Хотя и сейчас в Китае есть несколько территорий, где в течение определенного времени (нескольких суток) граждане Украины могут находиться без виз. Как правило, это приоритетные зоны туристического развития или транзитные крупные аэропорты", - уточнил Заяц.

Как сообщалось ранее, с 11 июня 2017 года в рамках либерализации визового режима с ЕС украинские граждане, имеющие биометрические паспорта, могут совершать туристические поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.

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Кабмин в последующие пять лет намерен расширить перечень стран для безвизовых поездок украинцев. Планируется, что в 2020 году будут увеличены сроки безвизового пребывания граждан Украины в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.

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ЕС, Безвиз, Андрей Заяц.
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