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Откроют посольство и два генконсульства: в МИД поделились планами на следующий год

Откроют посольство и два генконсульства: в МИД поделились планами на следующий год
17:00 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Следующем году Украина планирует открыть посольство и два генконсульства.

В 2020 году Украина планирует открыть одно новое посольство и два генеральных консульства.

Об этом государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц сообщил в интервью изданию "Апостроф".

"В следующем году мы намерены открыть 3 новых учреждения. Это Посольство в Албании, генеральное консульство в Марселе (консульские услуги во Франции предоставляются только в Париже) и генеральное консульство Украины в Хьюстоне (США). Уже получено согласование президента Украины, ждем согласия контрагентов. Надеюсь, что в третьем квартале 2020 эти учреждения начнут работать", - отметил он.

Кроме того, по словам Зайца, в приоритете у МИД - увеличение количества консульских должностных лиц в наиболее загруженных учреждениях. Сейчас разрабатываются штатные расписания на 2020 год.

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"Существенно увеличиваем количество консулов в Польше, в Израиле и других странах, где видим наибольшую нагрузку. А нагрузки по каждому учреждению мы видим практически в онлайн-режиме благодаря "электронном консулу". И уже никаких приписок никто сделать не может", - добавил Заяц.

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США, Франция, МИД, Албания, Андрей Заяц.
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