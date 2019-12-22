Головань: Обыски у Порошенко проходят незаконно

Новости Украины:По словам адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя, обыски у его клиента проходят незаконно, поскольку ГБР использует постановление не того суда.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявляет, что следователи ГБР проводят обыски у его клиента незаконно, поскольку используют постановление Печерского районного суда вместо Шевченковского. Об этом он написал на своей страничке в Фейсбук.

Игорь Головань заявил, что директор ГБР Роман Труба "любит" только один суд, который известный своей одиозностью в принятии решений в пользу "любимого" заявителя Портнова. Головань также добавил, что ради обращения следователей ГБР с ходатайством именно в Печерский районный суд, Роман Труба готов пойти на все, даже на служебное преступление.

Таким образом адвокат Петра Порошенко отреагировал на приказ Романа Трубы, в котором было указано, что следственные подразделения ГБР располагаются на 7 этаже дома 26 на бульваре Леси Украинки. В том же приказе, по его словам, Труба утверждает, что помещение по адресу: г. Киев, Грушевского, 12/2 и С. Петлюры, 15 используются следователями ГБР как вспомогательные.

Игорь Головань утверждает, что это не правда и добавляет, что помещения по адресу бульвар Леси Украины 26 сданы в аренду отдельному юридическому лицу - Территориальному управлению ГБР в Киеве. Поскольку субаренда не предусмотрена, следователи центрального аппарата ГБР не имеют права там находиться.

Напомним, следователи ГБР в раздевалках спорт-клуба нашли скрытие камеры, которые были вмонтированы в систему вентиляции.