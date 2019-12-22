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Местные выборы в Украине: опубликованы данные по явке

Местные выборы в Украине: опубликованы данные по явке
20:11 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ЦИК отчитались о явке на первых выборах в ОТГ.

Явка избирателей на первых местных выборах 22 декабря 2019 года существенно отличается. По состоянию на 12:00 она составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, а на 15 часов - от 14% до 54%.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии на официальной странице в Facebook, передает УНН.

В сообщении отмечается, что в Центральную избирательную комиссию поступила первая предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12 и 15 часов. В связи с большим объемом информации предоставляем наиболее показательные данные по голосованию в отдельных ОТО.

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Так, по сведениям, собранным непосредственно от территориальных избирательных комиссий и обобщенными управлением организационно-методической работы Секретариата Комиссии, по состоянию на 12:00 лидерами по явке избирателей стали такие объединенные территориальные общины:

  • Кировоградская область (в Злинской сельской объединенной территориальной общине Маловысковского района явка избирателей составила 35%);
  • Полтавская область (в Зиньковской городской ОТО Зиньковского района и Петровской сельской ОТО Чутовского района - по 35%);
  •  Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района - 33,7%);
  •  Донецкая область (в Криворожской сельской ОТО Добропольского района - 32%);
  •  Житомирская область (в Старосилецькой сельской ОТО Коростышевского района - 32%).

Сравнивая активность избирателей, как отметили в ЦИК, можно констатировать, что самая низкая явка избирателей была такой:

  • Закарпатская область (в Довжанской сельской ОТО Иршавского района - 4,4%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района - 4,5%, в Косоньской сельской ОТО Береговского района - 5,6%);
  • Ивано-Франковская область (в Пидгайчиковской сельской ОТО Коломыйского района - 7,25%, в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района - 7,25%);
  • Волынская область (в Сошичненской сельской ОТО Камень-Каширского района - 8%).

По состоянию на 15 часов ЦИК обладает следующей предварительной информацией. Естественно, что показатели выросли во всех регионах.

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Лидерами по явке избирателей были:

  • Житомирская область (в Старосилецькой сельской ОТО Коростышевского района явка избирателей составила 54%);
  •  Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района - 54%, в Сахновецкой сельской ОТГ Староконстантиновского района - 53,3%);
  •  Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района - 53%, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района - 51%, в Сухополовьянской сельской ОТО Прилуцкого района - 50%);
  •  Волынская область (в Доросиновской сельской ОТО Рожищенского района - 52%);
  •  Винницкая область (в Махнивской сельской ОТО Козятинского района - 50%).

Аутсайдерами на данный момент стали:

  • Закарпатская область (в Косоньской сельской ОТО Береговского района - 14%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района - 19,7%, в Горондивской сельской ОТО Мукачевского района - 17,1%);
  • Ивано-Франковская область (в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района - 16,44%);
  • Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО Купянского района - 23,4%).

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Завтра, 23 декабря, ЦИК продолжит информирование по явке избирателей на этих выборах. В частности, планируется предоставить соответствующую информацию по состоянию на 20 часов 22 декабря 2019 года, то есть на момент окончания голосования.

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Выборы, ЦИК, Местные выборы, ОТГ.
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