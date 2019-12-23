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Пристайко: Мы хотим как можно больше людей вернуть семьям до Нового года

Пристайко: Мы хотим как можно больше людей вернуть семьям до Нового года
01:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко заявил, что задачей МИД является вернуть как можно больше удерживаемых людей.

Руководство государства и МИД Украины ставят своей задачей вернуть перед Новым годом как можно больше удерживаемых лиц.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года", - сказал министр.

Комментируя то, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, которое происходило 18 декабря в Минске, не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех», министр признал, что украинская сторона "рассчитывала на несколько больший прогресс в этом вопросе".

При этом он уточнил, что одна группа людей, которая уже точно готова к обмену, согласована. Но «возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех».

Всего в Париже 9 декабря Трехсторонней контактной группе было поставлено 7 задач, которые должны быть выполнены до следующего саммита, запланированного в апреле следующего года.

Кроме списка удерживаемых, гуманитарная группа ТКГ должна была договориться о доступе на неподконтрольные территории представителей Красного Креста и определиться с последующими 3 участками, где до саммита должно состояться разведение войск.

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МИД, Вадим Пристайко.
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