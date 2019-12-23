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Пристайко обозначил главное отличие "нормандского саммита" от встречи в Минске

Пристайко обозначил главное отличие "нормандского саммита" от встречи в Минске
10:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Глава МИД Украины сравнил "нормандские переговоры" в Париже с Минском в 2015 году.

"Нормандский саммит" во Франции 9 декабря 2019 года чем-то напоминает Минскую встречу в феврале 2015 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Укринформу".

При этом Пристайко отмечает, что на "нормандской встрече" жесткая позиция Киева застала Москву врасплох, поэтому ожиданиям было суждено развеяться.

Глава внешнеполитического ведомства Украины рассказал, что встреча в Париже была крайне сложной.

"Состоялась 7-часовая беседа, в которой кто-то хотел оставить так, как есть, кто-то, как наш лидер, хотел расширить рамки договоренностей. Но, очевидно, российская сторона не была совершенно счастлива от той работы, которую предложил Зеленский", - рассказал министр.

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Пристайко поделился, что в Минске процесс был похож: за 4 дня до саммита сначала в Германии, а затем в Минске работала, фактически, та же переговорная группа, однако обсуждение длилось целых 16 часов, по сравнению с 7-ю часами в Париже.

Глава МИД Украины добавил, что ожидания РФ на саммите "Нормандской четверки" не оправдались, потому что они не смогли добиться никаких уступок со стороны Украины

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Все по теме:

Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, МИД Украины, Вадим Пристайко, Минские переговоры, Нормандский формат, "Нормандская встреча", Нормандский саммит.
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